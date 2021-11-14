شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إيرادات أفلام السينما بشكل ملحوظ وليلة السبت تسجل 383 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق شباك التذاكر للأفلام السينمائية المعروضة ليلة أمس السبت إيرادات ضئيلة، حيث بلغت إيرادات جميع الأفلام 383,799 ألف جنيه، وعرض في السينمات 10 أفلام، وهى "عروستى" للفنان أحمد حاتم وجميلة عوض، وإخراج محمد بكير، وما زال يعرض فيلم "العارف" بطولة النجم أحمد عز، وإخراج أحمد علاء، كما يعرض أيضًا في نفس الوقت فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمى، وفيلم "فرق خبرة" بطولة محمد الشرنوبى".

كما يعرض فى السينمات فيلم "200 جنيه" بطولة أحمد السقا وهانى رمزى وأحمد رزق ومجموعة من الفنانين، إخراج محمد أمين، كما يعرض فيلم "ماكو" ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر ريحانة، وإخراج محمد هشام.

أيضًا يعرض فيلم "30 مارس، بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى، اخراج احمد خالد موسى، ويعرض فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، وماجد الكدوانى وسوسن بدر، وإخراج سارة وفيق، كما يعرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، ودينا الشربينى، إخراج احمد الجندى.