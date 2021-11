شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا بفستان مذهل فى عرض House Of Gucci بـ ميلانو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت النجمة العالمية ليدي جاجا الأنظار لها في كل شبر علي السجادة الحمراء في العرض الأول الإيطالي لفيلم House Of Gucci في سينما سبيس أوديون في ميلانو.



ليدي جاجا في العرض الخاص ل House Of Gucci



وحسب الديلي ميل بدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا والتي تروج للفيلم حاليًا في العاصمة الإيطالية رائعة في ثوب أحمر رائع.

وتميز ثوب جاجا المخصص للعرض من فيرساتشي بقميص مشد مع تفاصيل الدانتيل ، في حين أن التنورة مصممة بشكل متناغم، كما ارتدت حذاء كعب عالي ستان من نفس لون الفستان.

وفي هذا السياق يبدوأن فيلم House of Gucci المقررعرضه يوم 25 نوفمبر الجاري، سيضيف عدة جوائز لصناعه فى سباق الأوسكار، فبعد إزالة الستارعن العرض الأول للفيلم أمس، حصد العمل السينمائي الذي يبلغ مدته ساعة و64 دقيقة إعجاب الكثيرين، ليتسارع النقاد فى تقييم الفيلم ومنحه عدة ترشيحات للأوسكار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم House of Gucci، يقترب من إضافة جائزة أوسكار جديدة للنجمة العالمية ليدي جاجا، بعد حصدها لجائزتها الأولي فى سباق الأوسكارعن أغنيتها الأصلية Shallow من فيلم A Star Is Born للمخرج برادلي كوبر (2018)، وهي فى سن الخامسة والثلاثين، بعد خسارتها جائزة التمثيل لصالح أوليفيا كولمان فى فيلم The Favourite.