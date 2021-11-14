شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مسلسل "نقل عام" يحتفلون بعيد ميلاد سوسن بدر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل فريق عمل مسلسل "نقل عام" والذي يتم تصويره حاليًا، بعيد ميلاد النجمة سوسن بدر، حيث كشفت سوسن عن فيديو الاحتفال بعيد ميلادها من خلال حساب الانستجرام الخاص بها، وظهرت النجمة وسط فريق العمل والفنانة ريم البارودي وهم يقفون حول "كيك" الاحتفال ويغنون وبدت بدر سعيدة ومتفاعلة للغاية وظلت تتمايل أثناء الاحتفال.



سوسن بدر تحتفل بعيد ميلادها



سوسن بدر

كما نشرت سوسن بدر صورة "كيك" الاحتفال التي تحمل اسمها وصورها وعلقت عليها بـ "شكرا علي هذه الكيك المحببة".

من ناحية أخري انتهى صناع وأبطال مسلسل "حى السيدة زينب" للنجمة سوسن بدر والفنان محمود عبد المغنى وأحمد وفيق، من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل فى الديكور الخاص بالعمل، بعد تصوير استمر لـ4 أشهر.والذى يعرض حاليا.

ومسلسل "حي السيدة زينب" من بطولة سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.

أحداث مسلسل "السيدة زينب"، تدور حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، ويذاع حاليا بموسم الـ "أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية.

وعرض للفنانة سوسن بدر حكاية "اللى خلف مامتش" من مسلسل "زى القمر" على قناة cbc، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد شفيق، وتعرضت سوسن بدر خلال الأحداث للظلم بعد وفاة زوجها من قبل شقيقه، الذى استولى على مصدر رزقها الوحيد ويحاول ألسيطرة على الميراث، فتحاول بكل الطرق استرداد حقها وحق بناتها من عمهم.