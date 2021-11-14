شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر فى استراحة بعد أسبوع مزدحم بالأعمال.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة العالمية جينيفر جارنر، قررت أخذ استراحة من أعمالها خلال الفترة الأخيرة، بعد أسبوع شاق حسب موقع الديلى ميل الذى أكد فى تقريره أن زوجة بن أفليك السابقة قررت الاستراحة بعدما وقعت على أوراق انضمامها لمسلسل جديد، بالذهاب إلى منتجع صحى في برينتود.

وأضاف التقرير، أن الممثلة الشهيرة عاشت الفترة الماضية جدول مزدحم للغاية ما بين اهتمامها بأبنائها وعائلتها بالإضافة إلى العودة للتمثيل من جديد عبر مسلسل تقوم فيه بدور البطولة بديلة للنجمة جوليا وبرتس، وسيعرض على إحدى المنصات.



جارنر

من ناحية أخرى شوهدت الممثلة العالمية جينيفر جارنر مؤخرًا فى وقت سابق وهى تستمتع بوقتها مع ابنها صموائيل، وذلك خلال عدة صور رصدها موقع ديلى ميل أكد فيها أن جينيفر تحرص من وقت لآخر على منح أبنائها المساحة والوقت لهم بالخروج مع كل منهم بشكل منفرد على مدار الأسبوع.