شكرا لقرائتكم خبر عن روبي فى أحدث ظهور مع أحمد حلمى من أول يوم لتصوير فيلم "العيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ كل من النجم أحمد حلمى والنجمة روبى، تصوير أحدث أفلامهما "العيل"، حيث نشرت روبى، صورة تجمعها بالنجم أحمد حلمى على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "أول يوم تصوير فيلم العيل".

ويصور النجم أحمد حلمى مشاهده فى فيلمه الجديد "العيل" اليوم الأحد فى الديكور الخاص بالعمل وهو صالة "جيم"، حيث يعمل المخرج محمد شاكر خضير على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم الدرامية التي سيشاركوا من خلالها في موسم دراما رمضان 2022.

ويشارك فى بطولة فيلم "العيل" الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة روبى والفنانة نسرين أمين ونور إيهاب وآخرين، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وتم تغيير اسم العمل من "إكس" إلى "العيل" وهو الإسم النهائى للفيلم.

جدير بالذكر أن أحمد حلمى شارك في دراما رمضان الماضي، من خلال ظهوره كضيف شرف في مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، حيث قدم شخصية موظف بسيط تتوفى ابنته بسبب العمليات الإرهابية، وحقق نجاح كبير من خلال هذا الدور الذي لم يتعد الدقائق القليلة.

وكانت أخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.