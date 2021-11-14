شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح أغنية "منستغناش" ألحان محمود أنور.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب أحمد سعد، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "منستغناش"، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساء، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويتعاون في هذه الأغنية مع الملحن محمود أنور، من كلمات أمير عشماوى، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

واحتفل أحمد سعد مؤخرًا بتخطى أغنيته الجديدة "ع الدوغرى" مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، إضافة إلى تصدرها تريند يوتيوب، حيث نشر سعد بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه: "الحمد لله.. كراسينا ملك، ومش إيجار.. أغنية (ع الدوغرى) أول 5 أيام تعدى المليون.. وترند 1 الحمد لله.. والسبب توفيق ربنا ثم مصطفى حجاج.. بحبكم".

وفى سياق آخر، ينتظر الملحن محمود أنور طرح أغنية "نتكلم" الذى يتعاون فيها مع الفنان تامر عاشور، من كلمات حسام سعيد، وتوزيع موسيقى محمد شفيق، حيث تم الانتهاء من تسجيل الأغنية وجارى تحديد موعد طرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى.

وكان آخر أعمال الملحن محمود أنور أغنية "فى جمال كدة " للنجم تامر حسنى من ألبوم "خليك فولاذى"، من كلمات حسام سعيد، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، وأغنية "لسه الحالة ماتسرش" للنجم فضل شاكر من كلمات حسام سعيد إسماعيل، ومن توزيع موسيقي صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام إياد النقيب.