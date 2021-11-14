شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا فى المقطم لتصوير مسلسل "حلم".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة أنوشكا عددًا من مشاهدها فى مسلسل "حلم" اليوم الأحد بديكور حى الأسمرات فى منطقة المقطم، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير ليدخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا للعرض، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة رانيا فريد شوقى وأخرون من النجوم.

ويشارك فى بطولة مسلسل "حلم"، كل من الفنانة صابرين والفنانة وفاء عامر، والقديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر، وأنوشكا وآخرون من النجوم، ويدور حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي.