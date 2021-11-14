شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا فى المقطم لتصوير مسلسل "حلم".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة أنوشكا عددًا من مشاهدها فى مسلسل "حلم" اليوم الأحد بديكور حى الأسمرات فى منطقة المقطم، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير ليدخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا للعرض، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة رانيا فريد شوقى وأخرون من النجوم.
ويشارك فى بطولة مسلسل "حلم"، كل من الفنانة صابرين والفنانة وفاء عامر، والقديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر، وأنوشكا وآخرون من النجوم، ويدور حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي.
والعمل يبرز جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة سكان المناطق غير الآمنة ونقلهم فى حى الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال الى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.
يذكر أن النجمة أنوشكا قالت فى تصريحات لـ ”الخليج 365” عن غيابها عن الغناء: "لم أبتعد عن الغناء حتى أعود مرة أخرى، أنا عملت برنامج "صالون أنوشكا"، وكل حلقة كان فيها أغانى بغنيها مع ضيوفى والبرنامج نال إعجاب الكثير من المشاهدين وحاز على المتابعة الجيدة".