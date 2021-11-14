وفاة والدة المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.. والمهن السينمائية تنعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت نقابة المهن السينمائية، والدة المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

وكتبت النقابة عبر صفحتها على فيسبوك: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم.. ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية والدة الزميل المخرج/ محمد عبد الرحمن حماقي، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته".

يذكر أن أخر أعمال المخرج محمد عبد الرحمن حماقي مسلسل "إجازة مفتوحة"، من ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد محمود أبو زيد، بطولة النجوم: شريف منير، سميحة أيوب، لقاء الخميسي، مريم قورة، دنيا ماهر، ومراد مكرم وغيرهم.

