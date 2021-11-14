محمد صبحي: إلهام شاهين محاربة واختيار اسم مسرحية "المومس الفاضلة" جيد جدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد الفنان محمد صبحي، أن الفنانة إلهام شاهين محاربة، وهناك ثورة شديدة على اسم مسرحية "المومس الفاضلة"، قائلا: "95% من الذين هاجموا اسم المسرحية لم يقرأوا النص ولا يعرفوا أدب مسرح، والمسرحية قدمتها سميحة أيوب في الستينيات وكانت نهضة فى المسرح العالمي".

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس": "لفظ (مومس) استخدم من قبل في فيلم (بداية ونهاية) لنجيب محفوظ، وصحيح حدث جدل ولكن ليس هذه الثورة، وسارتر في المسرحية كان يدافع عن الأخلاق".

وتابع: "لم أطالب بتغيير اسم مسرحية الفنانة إلهام شاهين، ولفظ (مومس) بالنسبة للمسرحية اختيار جيد جدا من المؤلف، ومسألة تغيير الاسم لازم إلهام تعرف هي بتتعامل مع مين فقط، وإلهام كممثلة ليست من الممثلات اللي بيلعبوا أدوار الإغراء، والمسرحية مفيهاش إغراء وهي فرقعة، وكان نفسي تبقى موجودة في رواج وحراك ثقافي وفني"، مؤكدا أن الجدل الذي يحدث ليس ذنب إلهام شاهين.

يذكر أن إلهام شاهين أعلنت عن استعدادها للعودة إلى خشبة المسرح من خلال عرض "المومس الفاضلة - La Putain respectueuse" والذي كتبه المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عاما.