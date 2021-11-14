سمية درويش تحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة سمية درويش لإحياء حفل غنائي يوم الخميس 18 نوفمبر بساقية الصاوي بالزمالك، ومن المقرر أن يُقام الحفل في الساعة السابعة والنصف مساءً، في قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي.

وتُقدم سمية خلال الحفل مجموعة من أغانيها المميزة ومنها: نفسي ياليل، غيري جرح، الراجل الشرقي، مبقتش ملاك، مش سهلة، أنت حياتي، قلب وراح، متغيرة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية درويش هي أغنية "متغيرة"، والتي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها بموقع "يوتيوب" وحققت نجاحًا كبيرًا، بالإضافة إلى أغنية الراجل الشرقي التي تعاونت فيها مع الشاعر أحمد علاء الدين، والملحن أحمد البرازيلي.