9 أفلام عربية تتنافس على أوسكار أفضل فيلم أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

3 أشهر تفصلنا عن حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي يواجه تحديا عام تلو الآخر بسبب تأثير فيروس كورونا على صناعة السينما في العالم.

ورشحت الدول العربية الأفلام التي ستمثلها في منافسات الجائزة الأشهر في العالم.

ويتم اختيار الأفلام كالآتي: يتم ترشيح 93 فيلما، وبعد التصفيات يصل العدد إلى 15 فيلما، ليصل منها خمسة أفلام فقط إلى القائمة القصيرة للمنافسة على لقب أفضل فيلم أجنبي.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ94، على مسرح دولبي بلوس أنجلوس يوم 27 مارس المقبل.

وإليك الأفلام العربية المرشحة لجائزة الأوسكار:

مصر

استقرت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار أفضل فيلم أجنبي على "سعاد" للمخرجة أيتن أمين للمشاركة به للمنافسة على الترشح للأوسكار في فئة الأفلام الأجنبية.

تدور أحداث فيلم "سعاد" حول الفروق بين هوية الإنسان في الحياة الواقعية ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال شخصيته الرئيسية "سعاد"، الشابة التي تبلغ من العمر 19 عامًا، تعيش حياة مزدوجة، تظل "سعاد" محافظة ومحجبة بين أسرتها ومجتمعها، ومهووسة بصورتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلها تكذب باستمرار بشأن حياتها الشخصية، وتعرض صورًا تتمنى حياة مرغوبة مختلفة، ويتم سحق طموحاتها ببطء من خلال غزو واقعها الحقيقي. أدت سلسلة من الحوادث الصغيرة إلى حدث مأساوي، جعل "رباب"، أختها الصغيرة البالغة من العمر 13 عامًا، تنطلق في رحلة حقيقية تبحث عن إجابات.

فيلم "سعاد" هو ثاني تجربة روائية طويلة للمخرجة أيتن أمين بعد فيلم "فيلا 69"، الذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان أبو ظبي السينمائي، وهو أول سيناريو فيلم لكاتب محمود عزت.

المغرب

المغرب من أوائل الدول العربية التي رشحت فيلمها للمنافسة على جائزة الأوسكار واختارت المغرب فيلم "علي صوتك" لنبيل عيوش.

يتناول الفيلم قصة مغني راب سابق يعين معلما في مركز لتنمية المواهب بأحد الأحياء الشعبية في الدار البيضاء حيث يلتقي بمجموعة مراهقين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة مع تشتت أفكارهم غير الناضجة، لكنهم بمساعدة المعلم الجديد يحاولون التعبير عن أنفسهم بموسيقى الهيب هوب وتحدي مشكلاتهم الاجتماعية بشكل مختلف.

تونس

اختارت تونس فيلم "فرططو الذهب" للمخرج عبد الحميد بوشناق.

الفيلم تدور أحداث الفيلم حول "معز"، ضابط شرطة في الثلاثين من عمره له ماض دموي يلتقي بصبيّ صغير وينطلق معه في رحلة رائعة.

الجزائر

ورشحت الجزائر فيلم "هليوبوليس" المخرج جعفر قاسم للمنافسة على جائزة الأوسكار.

الفيلم من بطولة عزيز بوكروني ومهدي رمضاني وفضيل عسول وعددا من الممثلين الفرنسيين.

وتدور أحداثه في حقبة الأربعينات من القرن العشرين ببلدة هليوبوليس بولاية قالمة بشمال شرق الجزائر وما تعرضت له هذه البلدة من مآسي على يد الاستعمار الفرنسي.

الأردن

اختارت الأردن فيلم "أميرة" المصري للمخرج محمد دياب للمنافسة على جائزة الأوسكار.

عُرض فيلم "أميرة" عالميًا للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا 2021، حيث فاز بثلاث جوائز هم لانترينا ماجيكا وإنترفيلم وجائزة إنريكو فوتشينوني.

وشهد عرض فيلم أميرة، بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، حضور جماهيري كبير، ونال الفيلم استحسان الكثير من الحضور، لدرجة قيامهم بتحية أبطاله ثلاثة مرات، في مشهد جمع بطلتيه تارا عبود، وصبا مبارك، ومشهد أخر لبطله على سليمان، ومع مشهد النهاية ووفاة بطلة العمل.

يدور الفيلم حول "أميرة" مراهقة مفعمة بالحياة، كبرت معتقدة أنها جاءت إلى الدنيا بواسطة تهريب السائل المنوي لأبيها السجين. يتزعزع حسها بالهوية عندما يحاول والدها تكرار تجربة الإنجاب فتكتشف مفاجأة تقلب مجرى الأحداث، وتتسبب في زعزعة أواصر مجتمعها وظهور الخلافات بين أفراد أسرتها، لذلك تبدأ رحلتها لاكتشاف وإنقاذ ما تبقى من هويتها في الوقت الذي يتداعى فيه عالمها.

ويضم فريق عمل فيلم أميرة عددا كبيرا من النجوم العرب، فى مقدمتهم صبا مبارك وعلى سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التى يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً فى دور أميرة، مع قيس ناشف ووليد زعيتر، وهو من مونتاج أحمد حافظ الذى سبق له التعاون مع دياب فى فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثى محمد وخالد وشيرين دياب.

لبنان

وقع اختيار لبنان على فيلم "كوستابرافا" للمخرجة مونيا عقل.

فيلم "كوستاربرافا" فاز بجائزتين في مهرجان "الجونة السينمائي"، وجوائز أخرى من مهرجانات عالمية مثل فينيسيا وتورنتو ولندن ومونبيليه وغيرها.

الفيلم يتناول قصة عائلة تقرر النزوح من مدينة بيروت المهدورة كرامتها والتي لم تعد آمنة لناسها لتعيش بإكتفاء ذاتي في الجبل، بأسلوب تحترم فيه البيئة وتتوالى الاحداث بعدما يتم إنشاء مكب للنفايات قرب منزلهم.

وقع اختيار السعودية على فيلم "حد الطار" للمخرج السعودي عبد العزيز الشلاحي.

تدور أحداث الفيلم حول دايل ابن السياف، الذي يرفض أن يرث مهنة والده، لينفذ أحكام القتل أو الحرابة بالسيف في حق مَن صدرت بحقهم الأحكام الشرعية، ويقع في حب شامة ابنة مطربة الأفراح الشعبية، في صراع بين الفرح والموت.

العراق

اختارت العراق فيلم "أوروبا" للمخرج حيدر رشيد.

يروي فيلم "أوروبا" الرحلة العسيرة للشاب العراقي العشريني، “كمال” الذي يدخل أوروبا سيرًا على الأقدام عبر الحدود بين تركيا وبلغاريا، على طول ما يسمى بـ “طريق البلقان” حيثُ تقبضُه شرطة الحدود البلغارية لكنه يتمكن من الهرب من براثنها، باحثاً عن طريق للخلاص عبر غابة لا نهاية لها وفي عالم سفلي دونما قواعد وقوانين؛ رحلةٌ من أجل الخلاص يكافح كمال خلالها بقوة من أجل الحرية والحياة.

فلسطين

اختارت فلسطين فيلم "الغريب" للمخرج أمير فخر الدين لتمثيلها في مسابقة الأوسكار.

عرض الفيلم عالميا لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي وحصل على جائزة Edipo Re لأفضل فيلم.

وقد تم الإعلان عن اختياره لافتتاح الدورة الثامنة من مهرجان أيام فلسطين السينمائية في الثالث من نوفمبر الجاري، كما من المقرر أن يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وضمن أسبوع النقاد الدولي خلال الفترة ما بين 26 نوفمبر و6 ديسمبر 2021.