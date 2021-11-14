سمية الخشاب: "جواز الصالونات يعتبر أفشل جواز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة سمية الخشاب، عن استيائها من فكرة "زواج الصالونات"

وكتبت سمية الخشاب تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع" تويتر"، قالت فيها: "جواز الصالونات دا يُعتبر أفشل نوع جواز، مش عارفة إزاي ممكن واحدة تتجوز واحد مشافتهوش إلا كذا مرة".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، و عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".

جواز الصالونات ده يعتبر افشل نوع جواز مش عارفه ازاي ممكن واحده تتجوز واحد مشافتهوش الا كذا مره