إدوارد: "اتربيت على صوت الآذان وأمي عودتنا أصوم أول يوم في رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان إدوارد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للقس المشلوح زكريا بطرس، واضعا عليها علامة "إكس" ليعلن من خلالها موقفه تجاه "بطرس".

وكتب: "أنا عملت مداخلة مع الإعلامي الكبير وائل الإبراشي من أيام الثورة عشان واحد اسمه رامي جان كان برده بيحاول يتكلم باسم المسيحين، ودخلت هزقته علي الهوا".

وتابع: "الدين مش كده كل الأديان محبة ومش هسمح لأي حد يعمل فتنة بينا، أنا بحب وبحترم الدين الإسلامي واتربيت على صوت الأذان وبستنى رمضان كل سنة وبصوم أول يوم زي ما أمي عودتنا وبسهر مع صحابي ليلة العيد للصبح لحد ما يروحوا الصلاة.. أنا اتربيت على كده وهعيش كده".

وكانت أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، أن زكريا بطرس انقطعت صلته بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أكثر منذ 18 عاما

وقالت الكنيسة، في بيانها، إنه كان كاهنًا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليمًا لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية لذلك تم وقفه لمدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا، ثم المملكة المتحدة حيث علم تعليمًا غير أرثوذكسي أيضًا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره