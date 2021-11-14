كرواتيا تلحق بركب المتأهلين إلى مونديال قطر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 18 دقيقة

لحق منتخب كرواتيا بركب المتأهلين إلى مونديال قطر 2022، عقب تغلبه بصعوبة بالغة على ضيفه منتخب روسيا بهدف نظيف ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية.

وأحرز هدف الفوز الثمين للمنتخب الكرواتي المدافع الروسي فيدور كودرياشوف بالخطأ في مرمى بلاده، عندما اصطدمت الكرة بقدمه وتحولت إلى مرمى الحارس ماتفي سافونوف في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

وأنهى المنتخب الكرواتي مبارياته في المجموعة الثامنة متصدراً برصيد 23 نقطة بفارق نقطة أمام المنتخب الروسي (22) الذي دخل إلى اللقاء الحاسم وهو المتصدر والأقرب للتأهل المباشر للمونديال إلا أنه توجه الآن للمشاركة في الملحق الأوروبي.

وبات المنتخب الكرواتي حالياً هو سابع منتخب يضمن تواجده في نهائيات كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام القادم بعد منتخبات قطر الدولة المستضيفة والبرازيل وألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا.