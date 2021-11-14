هذه الصورة لنجم محبوب جدًا؛ بدأ الغناء بالأفراح والموالد.. وأول ألبوم له كان عمره لا يتجاوز ال17 عامًا.. وأيضا قدّم أعمال ناجحه للسينما والدراما… ركز في ملامحه جيدًا!

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 07:05 مساءً - تداولت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا صورة لصبي صغير، وكُتِب عليها أنها لفنان مصري في عُمر الصبا، حيث كان في تلك الصـورة يبلغ من العمر قرابة الـ12 عامًا، وهي أول صورة له في تلك المرحلة العمرية.

أنه المطرب والممثل والملحن المصري “حمادة هلال“، والذي نشرت مجموعة من الصفحات علي منصّات التواصل الإجتماعي، صورته قبل الشهرة، وبالتدقيق في شكلها نجده لم يتغير نهائيًا بل أنه ظل كما هو بعدما كبر وأصبح راجلًا وسيمًا.

صورة نادرة للنجم «حمادة هلال» قبل الشهرة

هو محمد عبد الفتاح عبد العزيز هلال مواليد 20 مارس 1982، ممثل مصري، ولد في محافظة الشرقية، ثم انتقل للعيش في القاهرة، اضطرته ظروفه الصعبة إلى النزول إلى سوق العمل بسن مبكرة فعمل بالنجارة وفي المقاهي ودهّان وهو لم يكمل الخامسة من عمره، ثم لاحظ أقاربه جمال صوته فبدأ الغناء بالأفراح والموالد.

واستمر هلال بهذا العمل منفردًا ويساعده شقيقه إلى أن تعرف على حسن اش اش الذي دعمه كثيرًا وعرفه على حميد الشاعري الذي كان له الفضل في ظهور هلال على الساحة الغنائية، فظهر حمادة بألبومات كوكتيل مع عدد من المطربين حتى صدور أول ألبوم له في 1996، وكان عمره لا يتجاوز السابعة عشرة.

كما قدم حمادة هلال في عدد كبير من الأفلام السينمائية والبرامج المسلسلات التلفزيونية والإذاعية، ومن المسلسلات قدم: (المدّاح، إبن الاصول طاقة قدر، ولي العهد) وغيرها، وقدم من الافلام: (عيال حبيبة، حلم العمر، الحب كده ، أمن دولت، العيال هربت)، وغيرها.

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وعلى الصعيد الفني، يواصل النجم حمادة هلال هذه الأيام تحضيراته للجزء الثانى من “مسلسل المداح“، بعدما حقق الجزء الأول منه نجاحًا جيدًا، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، ويعكف مؤلفو العمل أمين جمال وشريف يسرى ووليد أبو المجد على كتابة السيناريو والحوار الخاص بالعمل، وفى نفس السياق يواصل مخرج الحلقات أحمد سمير فرج، تحضيراته لتحديد موعدا لإنطلاق التصوير.

واستقر “هلال” على المنافسة بالجزء الاول من “المداح”، خلال سباق دراما رمضان 2022 المقبل، لذلك أجل كل مشاريعه التمثيلية إلى ما بعد هذا العمل.

وشارك فى بطولة الجزء الأول من مسلسل “المداح”، بجانب بطله حمادة هلال كل من أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

والمسلسل يروى قصة صابر (حمادة هلال) الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع (أحمد بدير)، ووقع في حب فتاة (نسرين طافش) ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعد أصحاب السلطة في تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

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