متابع يطالب ب ” وأد البنات ” .. شاهد كيف ردت سمية الخشاب عليه ؟

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 07:05 مساءً - أعربت الفنانة ” سمية الخشاب ” عن إنزعاجها من تغريدة لأحد المتابعين طالب فيها ب ” وأد البنات ” على موقع تويتر .

حيث كتب المتابع في تغريدته قائلا : ” إحنا نرجع وأد البنات علشان حواراتهم كترت ” .

لترد سمية الخشاب عليه ردا قويا جاء فيه : ” دمك خفيف جدًا مش قادرة .. الهزار في الحاجات دي بيدل أنك لسه مطلعتش من الجاهلية أنت وإللي زيك ” .

وتابعت : ” بتحاولوا تنشروا فكرة إن البنات أقل من الأولاد وإنهم أقل كفاءة وكده .. عايزة أقولك ضفر أى بنت بـ ١٠ من عينتك ” .