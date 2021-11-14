تسريب صورة لـ دنيا بطمة من دون فلتر.. ستصدمون من شكل جسمها – شاهد كيف بدت!

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 07:05 مساءً - عبّر عدد من الجمهور والروّاد علي منصّات السوشيال ميديا من صورة شاركتها الفنانة المغربية “دنيا بطمة” عبر حسابها على إنستجرام، حيث أكد الغالبية أنّها من دون فلتر، وسط ضجة واسعة بين الجمهور.

وكشف البعض أن السبب وراء صدمتهم من صورة دنيا بطمة هو ضخامة خصرها، حيث اعتاد الجمهور أن يراها نحيفةً وبقوام منحوت، كما كان وجهها بدا مليء بمساحيق التجميل، بعكس ما ظهر في الصورة.

وبالعودة إلى حساب دنيا بطمة في “انستجرام” تبيّن أنّها هي التي نشرت تلك الصورة قبل ساعات؛ إذ كانت صورة بدأت بها يومها، وألقت على متابعيها الصباح وبجوارها حقيبة سفر، حيث تمنّى لها الجمهور رحلة سعيدة من دون أن تحدد وجهتها.

ويبدو أنّ دنيا بطمة أرادت الرد على من تداولوا الصورة وتحدثوا عن ضخامة خصرها، إذ نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في “انستجرام” ارتدت فيه القفطان المغربي وربطت حزامًا حول خصرها، وتمايلت على أغنية “مال حبيبي ماجاش”، وسط تفاعل كبير من الجمهور….إضغط هنا وشاهدها الآن!

دنيا بطمة تثير الجدل

تتعرض دنيا بطمة مؤخرًا إلى انتقادات عديدة بسبب إطلالتها التي تظهر بها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام.

لم تكن تلك الإطلالة الأولى التي تثير الجدل للفنانة دنيا بطمة فقد تعرضت كثيراً مؤخراً للعديد من الانتقادات ووصف اختيارها للملابس باختيارات “المراهقة”.

وحرصت الفنانة المغربية المثيرة للجدل على إلغاء خاصية التعليق لحماية نفسها من التعليقات القاسية والانتقادات الجارحة التي تطالها بسبب إطلالاتها الصيفية الجريئة والتغيّر الكبير في شكلها بسبب عمليات التجميل.

ولكن، ما عرض دنيا بطمة للانتقادات والهجوم ليس فقط جرأة إطلالتها، وإنما تغير ملامحها الواضح، فلا يمر على دنيا بطمة أشهر قليلة، إلا وتفاجئ الجمهور بتغير جديد في ملامحها، وكان آخره في مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المغربية وهي ترقص، حيث فاجأت دنيا بطمة الجمهور بإطلالة صادمة، حيث ظهرت الفنانة المغربية وهي ترقص إلا أن البعض لم يتعرف عليها بسبب تغير ملامحها، فظهرت بوجه أكثر استدارة وعينين متغيرتين تماماً، إلى جانب.

دنيا بطمة وهوس التجميل

التغير في دنيا بطمة لم يقف فقط عند تغير ملامح وجهها، وإنما متلكت دنيا بطمة جسم بمواصفات مختلفة، ولكن البعض أرجع تحول جسمها إلى ممارستها للرياضة، فيما أرجع آخرون الأمر لعمليات نحت الجسم، خاصة وأن بطمة تظهر عادة بخصر منحوت وأجناب أكثر استدارة.

ومؤخراً ظهرت دنيا بطمة بجسم ممتلئ، وفستان قصير، إلا أن ما أثار الانتقادات ضدها ليس فستانها القصير، ولكن التحول الصادم في ملامحها، فبينما اعتبر البعض أنه أصبحت تعاني من “هوس التجميل”، رأى آخرون أنها تسعى لإخفاء ملامحها تماماً وأن الأمر مرتبط بمخاوفها من استعادة ملامحها القديمة مرة أخرى.

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