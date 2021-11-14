نوال الزغبي تتصدّر في لبنان.. وعربيًا أيضًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “عكس الطبيعة” للنجمة اللبنانية نوال الزغبي نجاحها في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وتصدّرت أغنية “عكس الطبيعة”، المرتبة الأولى في لبنان وذلك في سباق الأغنيات الأكثر طلبًا من الجمهور وفقًا لإحصاءات إذاعة وتلفزيون “أغاني أغاني”.

كما احتلت الأغنية المرتبة الأولى بحسب إذاعة “فايم اف ام” – العربية في قطر، إذ حصدت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور منذ دخولها هذا التصنيف الذين يُعدّ أسبوعيًا.

أغنية “عكس الطبيعة” من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، وتُعد الرئيسية في ألبوم نوال الزغبي الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والكليب من إخراج المبدع فادي حداد. وحصد كليب الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد على صدوره على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

يذكر أن نوال الزغبي طرحت في الأسبوع الماضي أغنية جديدة بعنوان “نقطة انتهى” وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وتعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.

ومن المعروف أن نوال الزغبي تنشغل في الفترة الراهنة بإصدار أغنيات ألبومها الجديد “عكس الطبيعة” والذي تقدّم من خلاله 4 أغنيات منوعة، طرحت منها 3 أغنيات حتى الآن، وهي: “أرقص”، و”عليه ابتسامة”، و”عكس الطبيعة”، على أن تصدر قريبًا الأغنية الرابعة وهي باللهجة اللبنانية بعنوان “قلبي على قلبو”.