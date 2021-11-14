شكرا لقرائتكم خبر عن ريم العدل تشارك فى مهرجان القاهرة بفيلم "أبو صدام" وورشة تصميم الأزياء للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصممة الأزياء المصرية ريم العدل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 التي ستقام في الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر، من خلال فيلم "أبو صدام" للمخرجة نادين خان، وهو الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة الدولية بالمهرجان، هذا بالإضافة إلى ورشة عمل عن تصميم الأزياء في السينما ضمن برنامج يوم صناعة السينما للشباب الموجه لطلاب السينما.

يشهد أبو صدام عرضه العالمي الأول بالمهرجان، والفيلم قصة وإخراج نادين خان، وسيناريو وحوار محمود عزت، ويشارك في بطولته محمد ممدوح وأحمد داش، وتدور أحداثه حول سائق التريلا القديم ذو الخبرة "أبو صدام" الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

يوم صناعة السينما للشباب، يأتي ضمن أنشطة أيام القاهرة لصناعة السينما، وهو عبارة عن ورشة من يوم واحد تُقام للمرة الأولى في مهرجان القاهرة، وهي مخصصة للطلاب الشغوفين بالسينما، وتستهدف مساعدة الطلاب المختارين لبدء مشوارهم في صناعة السينما بمساعدة المتحدثين الذين يقدمون خبراتهم في مجالات مختلفة ليبنوا جسراً بين الخبرة الأكاديمية وأرض الواقع، وسوف تقدم ريم العدل خلالها ورشة تصميم الأزياء، ويشاركها في هذا اليوم عدد كبير من المؤثرين في صناعة السينما، من بينهم المخرج تامر محسن، مهندس الديكور القدير أنسي أبو سيف والنجم آسر ياسين.

تأتي مشاركة ريم في مهرجان القاهرة استكمالاً لأنشطتها الفنية الأخيرة هذا العام، فمؤخراً نافست في مهرجان الجونة بالفيلم القصير "خديجة" للمخرج مراد مصطفى في فعاليات الجونة بالإضافة إلى أيام قرطاج السينمائية.

كما قدمت ورشة "تصميم الأزياء للسينما" مع الأمريكية ديبورا لانديس، مصممة الأزياء للعديد من الأعمال البارزة مثل أفلام إنديانا جونز وأغنية مايكل جاكسون الشهيرة Thriller، بالإضافة إلى تقديمها ماستركلاس عن تصميم الأزياء السينمائي حيث قامت بإدارة النقاش المخرجة المصرية هالة خليل.











