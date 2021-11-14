شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح ينتهى من تصوير فيلمه الجديد "أبو صدام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى الفنان محمد ممدوح من تصوير فيلم "أبو صدام" خلال الأيام المقبلة، ويواصل مخرج العمل المونتاج والمكساج والذى ينتمي لنوعية الدراما النفسية وتدور أحداث الفيلم حول سائق سيارة نقل يدعى "أبو صدام" في الأربعين من عمره ولكنه عاطل عن العمل بسبب مزاجه الحاد إلا أن يتسلم مهمة قيادة "تريلا" على طريق الساحل الشمالي ولكنه يتعرض لمواقف صعبة وتتوالى الأحداث.

ويشارك فى بطولة العمل الفنان سيد رجب وأحمد داش، وآخرون، ويناقش العمل معاناة السائقين، حيث يواجه بطل الفيلم العديد من المواقف الصعبة ويكون فى مواجهة أمام الفنان سيد رجب.