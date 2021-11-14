رانيا محمود ياسين تطالب بعودة هذه الفنانة : ” محتاجينك كفاية شبيهات “

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 05:46 مساءً - طالبت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعودة الفنانة ” عبلة كامل ” إلى التمثيل .

وتضمن المنشور صورة لعبلة كامل من مسلسلها ” لن أعيش في جلباب أبي ” وكتبت في تعليقها عليها : ” هو ممكن عبله كامل ترجع بقي ” .

وتابعت رانيا محمود ياسين : ” والنبي يا ست عبلة محتاجينك .. كفاية شبيهات وناس تقلدك عايزين الأصل ” .