هازال كايا تغسل إبنها ب ” الخل ” والسبب … !!

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 05:46 مساءً - كشفت الممثلة التركية ” هازال كايا ” في تصريحات لها لموقع ” Hurriyet ” عن اعتقادها ببعض الموروثات المتعلقة بالحسد وكيفية الحماية منه .
حيث أشارت هازال كايا إلى أنها تحرص دائما على غسل إبنها ” فكرت ” بالخل لاعتقادها بأن ذلك سيحميه من الحسد .. كما أنها توصي حكيم كبير بحرق عشبة حتى تشربها عن طريق التخمير لحمايتها .
يذكر أن هازال كايا كانت قد رزقت بمولودها الأول ” فكرت ” من زوجها المخرج التركي ” علي أتاي ” في نوفمبر 2019 .
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