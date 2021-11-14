دينا بفستان الزفاف : ” مفيش أحلى من الجواز “

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 05:46 مساءً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية ” دينا ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض وطرحة بيضاء وتحمل في يديها باقة من الورد .

وكتبت دينا في تعليقها على الصور : ” مفيش أحلى من الجواز ” .. وهو الأمر الذي أثار التساؤلات بين المتابعين حول حقيقة زواجها .

فجاءت تعليقات المتابعين بين من هنأها على الزواج وبين من تساءل حول إن كانت قد تزوجت بالفعل أم أن إطلالتها من مشهد بأحد أعمالها الفنية الجديدة .