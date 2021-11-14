نضال الأحمدية تهاجم فاتن موسى : ” شيء بيقرف اللي عم بنشوفه “

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 05:46 مساءً - شنت الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” هجوما على مواطنتها الإعلامية ” فاتن موسى ” على خلفية تصريحات الأخيرة ضد طليقها الفنان المصري ” مصطفى فهمي ” واتهامها له بالستيلاء على متعلقاتها والخوض في سيرتها بعد تطليقه لها غيابيا .

حيث انتقدت نضال الأحمدية ما يحدث من كشف الأسرار الخاصة بهما وبعلاقتهما دون مراعاة للخصوصية والحياة التي جمعتهما .

فقالت نضال الأحمدية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام : ” إذا بتلاحظوا المشاكل اللي بتصير بعد الطلاق أو خلاف بين زوجين ولا مرة شفنا رجل طلع عم يشتم طليقته أو بيعمل مثل ما بيعمله الحريم وأنا بسميهم حريم لإنهم مش ستات ” .

وتابعت : ” ما بقدر بفهم كيف امرأة بتعيش مع رجل كذا سنة بغرفة واحدة وبينهم أسرار وبينهم أعز شئ خلقه ربنا الحميمية اللي بينهم وبتدهر وبتشتم فيه وبتحكي وبتلعن دين أسلافه .. بهالحالة أي رجل بيجرأ بعد يتزوج امرأة ” .

وأضافت : ” مؤسسة الزواج عم تنهار لإنه مفاعيلها هيك متل ما عم نشوف عالسوشيال ميديا أخدت ثيابي وطلقني غيابي .. أنا بنصح كل ست بتختلف مع زوجها مثل ما أمر ربنا بالستر كرمال شرفها وكرامتها شئ بيقرف اللي عم بنشوفه ” .

وكتبت الإعلامية نضال الأحمدية في تعليقها على المقطع : ” أياكن أن تصفقن لامرأة تفضح طليقها ” .