إنستغرام تنفق مليار دولار لمنافسة تيك توك!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يقدم تطبيق إنستغرام مبالغ ضخمة للمبدعين لنشر مقاطع فيديو على المنصة المنافسة لـ تيك توك، والتي أطلق عليها اسم ريلز Reels.

وكشفت شركة إنستغرام عن برنامجها في يوليو عندما قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، إن الشركة ستدفع مليار دولار للمبدعين حتى عام 2022.

فيما سلطت تقارير من موقع “TechCrunch”، و”بيزنس إنسايدر” الضوء على مقدار ما يتم تقديمه لمنشئي المحتوى، وعدد المشاهدات التي يحتاجونها للحصول على الحد الأقصى من المكافآت.

وأشار موقع TechCrunch إلى أنه للحصول على 35000 دولار، فإن على منشئ المحتوى، أن يجلب 58.31 مليون مشاهدة على فيديوهاته على “ريلز” خلال شهر واحد، فيما حصل بعض مقدمي المحتوى على عروض مشابهه لإنشاء محتوى على Reels لمتابعي إنستغرام البالغ عددهم 283000 متابع لكل منهم، وفقاً لما ذكره “بيزنس إنسايدر”.

وفي الوقت نفسه، حصل صغار المبدعين على عرض أكثر تواضعاً. حيث أشار الموقع إلى أن مادي كوربين، وهي منشئ محتوى لديها حوالي 52000 متابع على إنستغرام، قد عُرض عليها ما يصل إلى 1000 دولار شهرياً.

فيما أكدت مصادر تيك كرانش، أن هذه المكافآت تتزايد بمرور الوقت – حيث حصل مؤخراً منشئ محتوى آخر لديه 24000 متابع على إنستغرام على عرض بمبلغ 8.500 دولار مقابل 9.28 مليون مشاهدة، فيما حصل أخر على نفسه العرض رغم أن عدد متابعيه يبغ 15000 متابع فقط.

ولا يبدو أن هناك أي قواعد ثابتة حول كيفية توافق مبالغ المدفوعات مع أعداد المتابعين. فيما أوضحت إنستغرام، أن البرنامج في مراحله الأولى. وقالت: “نواصل اختبار نظام المدفوعات بينما نعمل على زيادة منشئي المحتوى، ونتوقع أن تتقلب المكافآت في الوقت الراهن”.

على الجانب الأخر، كشف موقع يوتيوب، في أغسطس، أنه سيدفع ما يصل إلى 10000 دولار شهرياً لمقاطع الفيديو الشهيرة. وفي الوقت نفسه، أعلنت سناب شات الشهر الماضي عن برنامج المكافآت المتنوعة لمنصة Spotlight، والتي تتراوح عادةً من 1000 دولار إلى 25000 دولار.

من جانبها، يبدو أن تيك توك غير منزعجة من مقدار الأموال التي يتم طرحها من قبل منافسيها. حيث أعلنت في أواخر سبتمبر، عن تجاوز حاجز المليار مستخدم نشط شهرياً.