نادر الأتات حديث السوشيل ميديا بفيديو جديد.. “يلا زقفولي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مرّة جديدة سرق النجم اللبناني نادر الأتات الأنظار بفيديو يُظهر تفاعله على المسرح مع الجمهور خلال الحفلات والمناسبات الخاصة التي يحييها.

ونشر نادر الأتات مقطعًا مصوّرًا ظهر فيه وهو يقوم بحركات الدبكة باحتراف عالٍ في واحد من أضخم الأعراس بمدينة طرطوس في سوريا. وعلّق نادر على الفيديو قائلاً: “يلا زقفولي”، لينال الفيديو أكثر من 200 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جدًا.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المقطع المصوّر الذي نشره نادر، فشاركوه التعليقات التي أثنت على حضوره المميّز على المسرح وفي كل المناسبات التي يحييها، خاصةً أنه يعتبر “نجم الأعراس” الأوّل في لبنان وبلاد الشام.

على صعيد آخر، انتهى نادر الأتات مؤخرًا من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب في مدينة دبي مع المخرج اللبناني عادل سرحان. والأغنية الجديدة من كلمات اميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ، وتمثل التعاون الأوّل له مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وصرّح نادر الأتات في الأيام الماضية، أن الأغنية الجديدة هي من الأغاني القريبة إلى قلبه، قائلًا عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “بلّشنا تحضير للأغنية الجديدة والكليب.. بخبركن تفاصيل أكتر بالإيام الجايي.. بس يلي بقدر قولو إنو هالأغنية من الأغاني القريبة كتير لقلبي”.