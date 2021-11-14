ديانا كرزون بإطلالة حالمة في أحدث صورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون، جمهورها المتابع لحسابها في “إنستغرام”، صوراً جديدة أطلت فيها بمنتهى الأناقة، وسط تفاعل كبير من المتابعين، إذ حظيت الصور بإعجاب الآلاف من محبيها.

وظهرت ديانا كرزون بإطلالة حالمة وفستان مطرز على شكل فساتين العرس مع قطعة مزخرفة تزين شعرها الأسود المموج، الذي تركته منسدلاً على كتفيها، كما اعتمدت مكياجاً من اللون البيج الزهري تناسق مع الإطلالة.

وثمنت ديانا كرزون جهود من وضعوا بصمتهم على تلك الإطلالة، حيث صفف الشعر محمد حمزة، والمكياج بأنامل روند شد، فيما جاء تصميم الفستان من أزياء موريلي.

وجذبت ديانا كرزون الأنظار إليها، من خلال ابتسامتها لتصبح أهم ما في صورها، ومن خلال تلك الابتسامة وجهت نصيحتها للجمهور، حيث علقت: “إن الابتسامة التي تأخذ حيزاً صغيراً من وجهك، تأخذ حيزاً كبيراً في نفوس الآخرين”.

الجدير ذكره أن ديانا كرزون طرحت مؤخرًا أغنياتها الجديدة بعنوان: “​الدنيا بتضحك​”، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.