بايال غوش تتبرع بشعرها للأطفال مرضى السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جرت العادة أن يتلقى صاحب يوم الميلاد الهدايا من الأصدقاء والمقربين، لكن كسرت الفنانة الهندية “بايال جوش” هذه القاعدة وبدلت الأدوار لتقوم هي بنفسها بتقديم هدية يوم ميلادها بدلاً من تلقيها.

وبحسب موقع Hindustan Times، فقد تعهدت “بايل غوش”- المعروفة بالأنشطة الخيرية- التبرع في يوم ميلادها الثاني والثلاثين بشعرها للأطفال مرضى السرطان في مستشفيات وكهاردت في مومباي.

قالت “غوش”: “فقدت أمي عندما كان عمري 6 سنوات. كانت مصابة بالسرطان. منذ ذلك الحين كان يدور في خاطري دائمًا العمل من أجل مرضى السرطان. أزور بانتظام العديد من هذه المنظمات والمستشفيات التي تعمل لمرضى السرطان. كان العالم غير عادل لمثل هؤلاء الأطفال المصابين بهذا المرض الفتاك. من واجبنا أن نحاول أن نجلب لهم بعض السعادة.”

وأضافت: “أحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص. فقط أتمنى رؤية الابتسامة على وجوههم. هذا يعني العالم بالنسبة لي. لقد كان عامًا صعبًا بالنسبة لنا جميعًا وقد أظهرنا كيف يمكننا الوقوف معًا في مواجهة العاصفة. هذا هو انتصار الروح البشرية وهذا ما أنا فخورة به للغاية. دعونا نستمر في مساعدة بعضنا البعض كما كنا. أنا أحب الأطفال وعندما أراهم يعانون من مرض مثل السرطان، أشعر بألم شديد. أي شيء يمكنني القيام به من أجلهم سيكون من ثروتي الطيبة. الصلاة من أجلهم جميعًا.”

وبالحديث عن عملية التبرع بأكملها، كشفت الممثلة أنها ستنجزها بمجرد أن تُكمل فيلمها القادم Red حيث يجب أن تحافظ على الاستمرارية. كما كشفت أنها ستفعل ذلك بالطريقة التي تطلب منها المستشفى المضي قدمًا بها.

يُذكر أن “بايال غوش” كان لها دور فعال خلال الموجة الثانية من أزمة كوفيد في البلاد في وقت سابق من هذا العام، حيث قامت بمساعدة الكثير من الأشخاص من خلال ترتيب أسرَّة المستشفيات وتوفير الأدوية وأسطوانات الأكسجين.