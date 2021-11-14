شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحتفل بنجاح النجم أحمد وفيق عن دوره فى حدوتة "أم العيال".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الخليج 365 بالنجم أحمد وفيق، بنجاحه في مسلسل "زى القمر" وتحديدًا عن دوره في حدوتة "أم العيال"، الذى قدمها منذ أيام وحققت نجاحًا كبيرًا على مستوى رأى النقاد ورواد السوشيال ميديا والإعلام، حيث قدم شخصية "عبدة" زوج الفنانة رانيا فريد شوقى، والذى اعتبره الكثير أنه دور قوى ومميز وسيظل فى تاريخ أحمد وفيق الدرامى.

وزار وفيق صالة تحرير ”الخليج 365”، وكان في استقباله دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزملاء في قسم الفن، جمال عبد الناصر، وعماد صفوت، مصطفى القصبى، ومروى جمال وسارة صلاح ولميس محمد.

وتفقد وفيق، أقسام الجريدة، مشيدًا بتجربة الخليج 365 في العالم العربى، كما أشاد بتليفزيون الخليج 365، حيث أكد أنه نقلة نوعية في عالم المنصات الرقمية، إذ أنه ينافس المحطات العالمية حاليًا، بسبب التطور السريع لعالم التكنولوجيا في العالم.

حدوتة "أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى، أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل، وتظهر رانيا فريد شوقى متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها وهو وعالة عليها وعلى الأبناء.