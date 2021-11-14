شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي داخل صالة جيم لتصوير فيلم "العيل".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم أحمد حلمى مشاهده فى فيلمه الجديد "العيل" اليوم الأحد فى الديكور الخاص بالعمل وهو صالة "جيم"، حيث يعمل المخرج محمد شاكر خضير على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم الدرامية التي سيشاركوا من خلالها في موسم دراما رمضان 2022.

ويشارك فى بطولة فيلم "العيل" الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وآخرين، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وتم تغيير اسم العمل من "إكس" إلى "العيل" وهو الإسم النهائى للفيلم.

جدير بالذكر أن أحمد حلمى شارك في دراما رمضان الماضي، من خلال ظهوره كضيف شرف في مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، حيث قدم شخصية موظف بسيط تتوفى ابنته بسبب العمليات الإرهابية، وحقق نجاح كبير من خلال هذا الدور الذي لم يتعد الدقائق القليلة.