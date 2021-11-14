شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يشارك جمهوره بفيديو من كواليس حفله الفنى بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان التونسى صابر الرباعى، فيديو من كواليس حفله الغنائى الضخم فى مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا، أمس السبت، معربًا عن سعادته للقاء الجمهور، واصفا إياها بأسعد اللحظات.

وقال الرباعى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "من أسعد اللحظات اللي بتمر عليا لقائي بجمهورى".

وافتتح النجم صابر الرباعي حفله الغنائي على هامش فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية "ببساطة" وسط تفاعل وهتاف كبير من جميع الحاضرين.

وعبر صابر الرباعي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان الموسيقي العربية، ويعتبره من أهم المهرجانات على مستوى الوطن العربي، ووجه الشكر لكل القائمين عليه.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الاسبوع قبل الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.