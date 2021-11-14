شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أنغام تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "هتشتاقوا" عبر يوتيوب .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الكبيرة أنغام، عن استعدادها لطرح أغنيتها الجديدة "هتشتاقوا"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، غدًا الإثنين، وقالت أنغام فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"هتشتاقوا.. بكرة على قناتى الرسمية على اليوتيوب".



أنغام

وفى سياق آخر عبرت النجمة أنغام عن استيائها الشديد لتداول أخبار وشائعات عنها، ومعلومات مغلوطة بشأن ارتباطها، حيث كتبت عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام": "للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام".

وحرصت النجمة أنغام مؤخرًا على حضور عرض مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" للنجم الكبير يحيى الفخرانى، وذلك وسط حفاوة شديدة من المتواجدين باستقبالها، مثلما يظهر خلال الصور التى عكست فرحتها هى الأخرى بالتواجد خلال العرض الذى يضم كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والذى تم استئناف عروضه أمس على أن يقام الجمعة من كل أسبوع.

ولا تعد النجمة أنغام هى الأولى التى تحرص على حضور العرض، حيث سبق وحضر العرض مجموعة من النجوم منهم الفنان عمرو سعد والسينارست عبد الرحيم كمال والإعلامية منى الشاذلى والإعلامية سهير جودة، بالإضافة إلى حالة الإقبال الجماهيرى على العرض.

ويأتى هذا فيما أحيت النجمة أنغام، ذكرى رحيل شقيقتها غنوة التى رحلت عن عالمنا يوم 12 أكتوبر 2018 فى حادث سير، ونشرت أنغام صورة أثناء زيارتها لقبر شقيقتها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "اللهم اغفر لها وارحمها وأجعلها من أهل الجنة".