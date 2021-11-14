شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا ردت سمية الخشاب على متابع طالب بوأد البنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النجمة سمية الخشاب، كل فترة على الرد على أسئلة متابعيها على حسابها على "تويتر"، وهذه المرة كتب لها أحد متابعيها "إحنا نرجع وأد البنات علشان حواراتهم كترت".

لترد عليه سمية الخشاب بكل قوة، قائلة: "دمك خفيف جدًا مش قادرة، الهزار في الحاجات دي بيدل أنك لسه مطلعتش من الجاهلية أنت وإللي زيك، بتحاولوا تنشروا فكرة أن البنات أقل من الأولاد وأنهم أقل كفاءة وكده، عاجزة أقولك ضفر أى بنت بـ ١٠ من عينتك".



سمية الخشاب

وللفنانة سمية الخشاب نصيب كبير من الظهور على منصات التواصل الاجتماعى سواء بنشر صور بـ"الروب" أو كتابة تويتات تخلق حالة من الجدل آخرها اعتراض الخشاب على تبريرات البعض أن السبب وراء انتشار ظاهرة التحرش هو ملابس الفتاة وطالبت الرجال الذين يبررون ذلك بارتداء المايوه البوركينى.

ومن قبل خضعت سمية الخشاب لجلسة تصوير وارتدت بورنس أحمر فى دبى وصرحت بأن سعره يصل إلى 30 ألف دولار والمجوهرات بـ200 ألف دولار.

وعن تصدر اسمها التريند قالت: الترند رزق زى حب الناس ونعمة أدعو الله أن يديمها على"، وأكدت أنها لا تسعى إلى لفت الأنظار لكنها تتفاجأ بذلك مع كل جلسة تصوير أو عمل جديد تدخله.