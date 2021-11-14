"من تواضع لله رفعه".. رجاء حسين توجه رسالة إلى محمد رمضان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة رجاء حسين عن الفنان محمد رمضان، مشيرة أنها لم تهاجمه إلا بعد موقفه مع صديقتها الفنانة سميرة عبدالعزيز.

وقالت رجاء حسين، خلال لقائها في برنامج "نص الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، عبر قناة النهار، إنها شاركت مع محمد رمضان في مسلسل حكايات وبنعيشها، وكانت دائمًا ما تراه يذهب إلى المسجد ليصلي، وسبق وتحدثت عنه، وقالت: ربنا يزيده من نعيم الله، لكن من تواضع لله رفعه.

وأوضحت أنها لم تُهاجم محمد رمضان إلا بعد موقفه مع الفنانة سميرة عبد العزيز عندما رفضت العمل معه، وقالت : إنه لا يشرفها أن تقوم بدور والدته، لأنها تتقاضى مبلغا قليلا".

وتابعت: "عندما روت لي سميرة عبد العزيز هذه الواقعة صدقتها، ولم أصدق محمد رمضان، رغم أنه نفى ذلك الحديث، وكانت تبكي وهي تروي هذا الحديث.

يذكر أن آخر أعمال رجاء حسين، مسلسل "واحة الغروب" الذي عُرض عام 2017، وهو من بطولة: خالد النبوي، منة شلبي، سيد رجب، ركين سعد، أحمد كمال، أحمد مجدي، والعمل من إنتاج جمال العدل وإخراج كاملة أبو ذكري.