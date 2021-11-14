حنان مطاوع تخوض دراما رمضان 2022 بمسلسل "ورد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة حنان مطاوع، خوضها السباق الدارمي الرمضاني المقبل بمسلسل "ورد"، والذي تم تأجيله العام الماضي لظروف إنتاجية

وقالت حنان خلال لقائها في برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر قناة MBC مصر: "إن شاء الله عندي مسلسل ورد، المتأجل من السنة اللي فاتت، وكان وقف لمشاكل إنتاجية، وإن شاء الله نستكمله لإن إحنا صوَّرنا منه بالفعل، وتوقف"

وأضافت: " مسلسل ورد يشارك فيه مجموعة من النجوم: أبرزهم نضال الشافعي، ومحمد لطفي".

"مسلسل ورد" بطولة حنان مطاوع، محمد عز، نضال الشافعي، محمد لطفي، صلاح عبد الله، هاجر الشرنوبي، تيام مصطفى قمر، عايدة رياض، سارة الشامي، وفاء سالم، وهو من تأليف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، وشاركها بالعمل الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان طارق لطفي، الفنان خالد الصاوي، والفنان فتحي عبدالوهاب .