فيلم "مجنون فرح" يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تشارك المخرجة ليلى بوزيد في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من خلال فيلم" مجنون فرح"، المقرر أن تنطلق فعالياتها في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر.

ونافس فيلم "مجنون فرح" في أسبوع النقاد بـمهرجان كان السينمائي الدولي، كما شارك في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية في تونس، وأيضًا في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة شاب فرنسي من أصول جزائرية عمره 18 سنة، ويعيش في ضواحي باريس في الجامعة، يقابل فرح الشابة التونسية المفعمة بالحيوية والتي وصلت لتوها إلى باريس، بينما يكتشف مجموعة من الشعر العربي الإيروتيكي الذي لم يكن يتخيل وجوده، يقع أحمد في حب فرح، وعلى الرغم من وقوعه في غرامها، يحاول أحمد مقاومة عواطفه.

فيلم مجنون فرح من تأليف وإخراج ليلى بو زيد، ويشارك في بطولته سامي عوطالبالي، زبيدة بالحاج عمر، سمير الحكيم، ديونج كيبا تاكو وأوريليا بيتي، ومن إنتاج شركتيّ Blue Monday Productions وPyramide International وتتولى شركة MAD Solutions التوزيع في العالم العربي، بينما يتولى التوزيع عالميًا Pyramide International.