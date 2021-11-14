بسبب تجسيد "الذات الإلهية" و"الأنبياء".. أفلام منعت لأسباب دينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

منع عرض أحدث أفلام شركة مارفل العالمية "الخالدون- Eternals"، لأسباب دينية وأخلاقية، في العديد من الدول العربية ومنها مصر، ووضع الفيلم ضمن سلسلة من الأفلام التي حالت مخالفتها التعاليم الدينية، دون طرحها بعد أن أثارت تحفظات الجهات الدينية والرقابية.

الفيلم من تأليف باتريك بيريللي، وإخراج المخرجة الصينية كلوي زاو، ومن بطولة أنجيلينا جولي، سلمى حايك، ريتشارد مادين، باري كوجان، كيت هارنجتون، وتدور أحداثه حول مجموعة من الكائنات يطلق عليهم الخالدون أو "Eternals"، والتي عاشت على الأرض لأكثر من سبعة آلاف سنة .

ومن الأسباب الدينية التي منعت بسببها دول عربية عديدة عرض الفيلم، قدرة شخصياته على خلق كائنات وأشياء، وهو ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية.

ويحتوي الفيلم أيضًا على شخصيات مثلية، ومشاهد إزدراء أديان، مما دفع الرقابة على المصنفات الفنية في مصر إلى منع التصريح بالعرض، وهو ما حدث أيضا في الكويت وقطر وغيرها.

ودخل الفيلم قوائم الأفلام الممنوعة لأسباب دينية، ومنها:

فيلم نوح

عام 2014 شهد منع 3 أفلام، من بينها الفيلم الذي جسد به النجم الأمريكي راسل كرو قصة سيدنا نوح، والوحي الذي جعله يبني سفينة لإنقاذ ما تبقى من البشرية والمخلوقات بعد الطوفان العظيم.

ومنع عرض الفيلم داخل مصر، واعتبره مجمع البحوث الإسلامية يمثل انتهاكا صريحا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور والأزهر.

الخروج "آلهة وملوك"

وهو ثاني الأفلام التي منعت عام 2014 لأسباب دينية، وقام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، بمنع عرض الفيلم اﻷمريكي "الخروج- Exodus: Gods and Kings"، ومن إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كريستيان بيل.

وأعلن الراحل جابر عصفور "وزير الثقافة وقتها"، أن منع الفيلم تم بسبب تزييفه لحقائق تاريخية ودينية فيما يتعلق بهروب النبي موسى من مصر، ويشكك في واحدة من معجزات موسى المذكورة في القرآن وهي معجزة شقه البحر إلى نصفين.

"ابن الله"

قررت الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، منع عرض فيلم "ابن الله"، بسبب تجسيد الممثل البرتغالي ديوجو مورجادو، شخصية السيد المسيح.

آلام المسيح

عام 2004 منعت مصر ومختلف الدول العربية، عرض الفيلم الذي تولى كتابته وإنتاجه وإخراجه وبطولته الفنان ميل جيبسون، بسبب تجسيده شخصية السيد المسيح.

The matrix reloaded

عام 2003 أثار ثاني أجزاء سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة باسم " the matrix" جدل واسع، وأعلنت الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، بسبب تناوله قضايا متعلقة بالخلق والوجود، وهي أمور مرتبطة بالأديان السماوية .

بروس - Bruce Almighty

تجسيد الممثل الأمريكي جيم كاري في عام 2003، شخصية الله الخالق سبحانه وتعالى في هيئة بشر بإسم "بروس"، قوبل بغضب شديد في الدول الإسلامية والعربية، وأجمعت على منع عرضه.

"أمير مصر- The prince of Egypt"

سنة 1998منع عرض فيلم الرسوم المتحركة "أمير مصر"، بسبب تجسيد شخصية سيدنا موسى.