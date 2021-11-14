أحدهم اتهمته ابنته بالتحرش.. نجوم عالميون واجهتهم تهمة الاعتداء الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

واجه عدد من نجوم هوليود تهمة التحرش والاعتداء الجنسي، بعضهم نفى التهمة والبعض الآخر اعتذر عن الواقعة.

ومن أبرز الفنانين الذين واجهوا تهمة التحرش الجنسي:

هارفي واينستن

المنتج الهوليودي الشهير هارفي واينستن اتهم بالتحرش بعدد من نجمات هوليوود أبرزهن سلمى حايك وأنجلينا جولي، كما اتهم بالتحرش بفتيات قاصرات ووصل عدد ضحاياه لـ 80 إمرأة.

وقضت المحكمة في 2020 بسجن المنتج الأمريكي الشهير لمدة 23 عاما بعد إدانته بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في القضية الأشهر في هوليود على مدار السنوات الأخيرة.

ماريا كاري

واجهت المطربة ماريا كاري، اتهاما بالتحرش من قبل حارسها الشخصي، وقال في مقابلة مع أحد البرامج، إن "ماريا" كانت تقوم بعمل سلوكيات جنسية للفت انتباهه، كما دعته في ليلة لغرفة نومها لأخذ الحقائب فوجدها ترتدي ملابس شفافة.

آسيا أرجنتو

اتهمت الممثلة الإيطالية آسيا أرجنتو، بالتحرش بالممثل الأمريكي جيمي بينيت حين كان قاصرا، ونفت "آسيا" التهمة، وقالت إن زوجها السابق هو من دفع "جيمي" لاتهامها بالتحرش.

وكان جيمي بينيت قد اتهم أرجنتو بلاعتداء جنسيا عليه عام 2013، حينما كان يبلغ من العمر 17 عاما، وكانت هي في السابعة والثلاثين من العمر.

بن أفليك

واجه الفنان العالمي بن أفليك اتهاما بالتحرش، بعدما قامت الممثلة هيلاري بورتون باتهامه بالتحرش بها قبل 14 عاما.

كيفين سبيسي

قدم الممثل الأمريكي الشهير كيفين سبيسي اعتذارا بعد اتهامه بمحاولة التحرش الجنسي في أيام شبابه بممثل طفل.هو أنتوني راب، وقال: "أدين له بصدق بالاعتذار".

بينما قال "راب" الذي كان يبلغ من العمر 14 عاما آنذاك، إن سبيسي دعاه إلى حفل، وكان مخمورا وقتها على ما يبدو حينما وقعت هذه الحادثة.

"سبيسي" كشف في 2017 أنه يعيش كشخص مثلي الجنس، وذلك بعد سنوات طويلة من رفضه الحديث عن شائعات بشأن ميوله الجنسية

مايكل دوجلاس

اتهمت امرأة الفنان مايكل دوجلاس بالتحرش، وقالت إنه قام بفعل تصرفات مخلة بالآداب، كما أكدت أنه تحرش بها لفظيا وقام بعمل فعل غير لائق أمامها عندما كانت تعمل لديه في فترة الثمانينات.

وودي آلن

اتهمت ابنة المخرج السينمائي الشهير وودي آلن بالتبني، والدها بالتحرش بها حينما كانت في عمر السابعة، بينما نفى "آلن" الأمر وسخر من مثل هذه الإدعاءات.

رومان بولانسكي

المخرج الشهير رومان بولانسكي، اتهم باغتصاب قاصر بعد تخديرها، واعترف "بولانسكي" الحاص على جائزة الأوسكار بالأمر، وقبل إلقاء القبض عليه هرب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وحتى الآن لم يتمكن مخرج هوليود الشهير من دخول الأراضي الأمريكية مرة أخرى.