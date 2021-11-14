بالفيديو: قطة فريدة من نوعها.. وُلدت بـ4 آذان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

جذبت قطة فريدة من نوعها انتباه آلاف المعجبين عبر “إنستغرام” في وقت قصير، حيث ولدت بأذنين إضافيتين بسبب طفرة جينية.

وتتبادر عادة للأذهان صور تشوهات جسدية أو عيوب خلقية عند سماع كلمة طفرة جينية، لكن القطة، التي تدعى ميداس، قلبت هذه الصورة النمطية لألطف شكل ممكن.

تنحدر القطة من تركيا ولديها بالفعل 19300 متابع على إنستغرام، بعد أن أنشأ مالكها “كانيس” حسابها منذ ثلاثة أسابيع.

وتقضي القطة التي تنتمي لفصيلة “روشان بلو” أو “الأزرق الروسي” البالغة من العمر أربعة أشهر، وقتها في اللعب والنوم والمداعبة مع كلبين من فصيلة “لابرادور”، وهما سوزي، 12 عامًا، وزينو، 14 عامًا.

ولفتت ميداس انظار الأشخاص عبر الإنترنت تمامًا، حيث أن لديها بقعة بيضاء على شكل قلب على بطنها.

وأنجبت والدتها، التي كانت قطة شارع، ميداس وإخوتها الستة في حديقة مملوكة لصديق لكانيس، الذي أخذ القطة.

وتمتلك ميداس مجموعتين من الأذنين، الأولى هي أذنيها الطبيعيتان، والأخرى أصغر مجموعة تتدلى من الأمام.