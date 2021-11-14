صور جديدة للفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” من كواليس فيلم فرق خبرة

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 03:51 مساءً - نشر الفنان ” محمد الشرنوبي ” مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام تجمعه بالفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” من كواليس تصوير فيلم ” فرق خبرة ” .

وظهر محمد الشرنوبي في الصور وهو جالسا أمام دلال عبد العزيز ويضحكان بشدة مشيرا في تعليقه على الصور إلى حبه لها وتوجه لها بالدعاء بالرحمة .

فكتب قائلا : ” من كواليس فيلم فرق خبرة .. بضحك من قلبي مع أطيب قلب في الدنيا .. ادعوا لأستاذة دلال عبد العزيز بالرحمة ” .

يذكر أن فيلم فرق خبرة بطولة كلا من : محمد الشرنوبي وهدى المفتي ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه دسوقي وسينتيا خليفة .. ومن تأليف وإخراج شريف نجيب .