صور جديدة للفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” من كواليس فيلم فرق خبرة

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 03:51 مساءً - نشر الفنان ” محمد الشرنوبي ” مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام تجمعه بالفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” من كواليس تصوير فيلم ” فرق خبرة ” .
وظهر محمد الشرنوبي في الصور وهو جالسا أمام دلال عبد العزيز ويضحكان بشدة مشيرا في تعليقه على الصور إلى حبه لها وتوجه لها بالدعاء بالرحمة .
فكتب قائلا : ” من كواليس فيلم فرق خبرة .. بضحك من قلبي مع أطيب قلب في الدنيا .. ادعوا لأستاذة دلال عبد العزيز بالرحمة ” .
يذكر أن فيلم فرق خبرة بطولة كلا من : محمد الشرنوبي وهدى المفتي ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه دسوقي وسينتيا خليفة .. ومن تأليف وإخراج شريف نجيب .
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