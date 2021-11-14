الجمهور الإماراتي يختار كارول سماحة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اقتحمت أغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة قائمة الأغاني المفضلة لدى الجمهور الإماراتي بعد أسبوعين فقط من صدورها، وذلك وفقًا لإذاعة راديو الرابعة في الإمارات.

وتلقى أغنية “يا شباب يا بنات” رواجًا واسعًا، إذ تتصدّر المراتب الأولى بحسب إحصاءات الإذاعات في لبنان والأردن ومصر والإمارات والسعودية وتونس وعدد من البلدان العربية.

أغنية “يا شباب يا بنات” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان. وكليب الأغنية من إخراج بتول عرفه، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان، في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع.

وتمثل الأغنية التعاون الثالث بين كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد أغنيتي “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage وأغنية “شكرًا”.