فاتن موسى تتهم مصطفى فهمي بالخوض في سمعتها وتعلق : ” أهذه شِيَم الرجال .. أهكذا تكون أخلاق الرجال “

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - شنت الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” هجوما قاسيا على طليقها الفنان المصري ” مصطفى فهمي ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام والذي اتهمته فيه بالافتراء عليها والخوض في سمعتها والتشهير بها .

وتضمن المنشور صورة تتضمن عبارة من أقوال الزعيم الهندي غاندي وهي : ” حب الرجل للأنثى فطرة، ولكن حمايتها والحفاظ عليها رجولة ” .

وكتبت فاتن موسى في تعليقها على الصورة : ” بلغني من عديد من الأصدقاء الصدوقين الحقيقيين أن طليقي الفنان العظيم مصطفى فهمي الذي شدّد على إدعاء محافظته على قدسية أسرار الزواج والطلاق وكرامة وسمعة زوجته السابقة التي حملت إسمه وأسراره وبيضت صورته وصفحته لسنوات ” .

وتابعت : ” بأنه انطلق يخوض في سمعتي وسيرتي عبر برودكاستات ممنهجة يرسلها تباعاً على واتس اب لكل جهات الاتصال عنده كافة كل الأصدقاء والمعارف والزملاء والشخصيات المصرية المختلفة .. ومجمل جروبات الواتس آب بيانات مغرضة كاذبة وضيعة غير حقيقية تمسني وتطالني بالباطل إضافة لإطلاق العنان للسانه وخياله في الجلسات الخاصة بشتمي واتهامي زوراً بما ليس فيّ ” .

وأضافت : ” وقلب الحقائق والمساس بي وإنكار فضلي وقيمتي وحضوري بحياته، والخوض في سمعتي والافتراء عليّ وقول ونسج حكايات عجيبة قذرة بحقي تحمل كل ما فيه المساس بكرامتي وسمعتي وأخلاقي وسلوكي بهدف الحشد حوله وتشويه سمعتي وصورتي والتشهير بي وتبرير ما اقترفه بحقي غدراً وعدواناً والتضييق عليّ وإضعافي فلا أجد نصيراً إزاء استقوائه عليّ والاستبداد بي ” .

واستكملت فاتن موسى : ” وأقول طالما أنا كذلك وكل ذلك كيف ارتبط بي ما يفوق الست سنوات وتزوجنا لأكثر من أربع سنوات ورآنا القاصي والداني معاً لا نفترق ليلاً ولا نهاراً .. وطالما أنا كذلك كيف يقبلها على رجولته وإسمه وشخصه ؟ أهذه شِيَم الرجال أهكذا تكون أخلاق الرجال في حفظ كرامات زوجاتهم وأهل بيتهم وأعراضهم ” .

واستطردت : ” وهل كان يفتقد إلى الأهلية وليس لديه قراراً وهو الرجل الذكي المسيطر القائد “سي السيد” كما يصف نفسه عندما أحبني وتزوجني وعاش معي وعاشرني أم كان مُجاملاً لي ومُغَيّباً ومسحوراً مثلاً أو عاش معي حياة كاملة بكل ما فيها بسنواتها بتفاصيلها بمشاعرها وهو لا يثق فيّ وربما في نفسه ولا بحبه لي إذا أضعفه ” .

وقالت : ” وأنا السيدة التي صُنت أسراره وإسمه ولم أنطق لغاية اللحظة بكلمة تكشف ما يُخفيه ويخشى ظهوره للعلن مما اختبرته معه فتجده مبادراً إلى الهجوم تارةً كما هجم بنشر خبر طلاقه الغيابي لي على السوشيال ميديا قبل أن أستوعبه ومسرعاً تارة أخرى إلى العناوين الرنّانة الغير مدروسة من قِبل من يكتبها له ” .

وتساءلت فاتن موسى عن أسباب ما يقوم به مصطفى فهمي من هجوم عليها قائلة : ” أم هو استقواءاً وتجبراً خادعاً من رجل قادر مُستطيع كبير فنان معتّد بإسمه وعلاقاته ونفوذه على سيدة كل خطأها الذي اقترفته بحق نفسها أنها أحبته ووثقت فيه كحبيب وكزوج ناضج بالغ خبير أب ” .

واختتمت منشورها : ” فنان معروف بلغ من العمر ما بلغ ليُؤهله أن يكون مصدر ثقة وأمان واطمئنان وسند وضهر لآخر العمر متحملاً لمسئولياته لكن وأسفاه .. وأنا يقيني بأن الله ناصري وبأنني لبنانية على أرض مصر الشريفة وأهلها الشرفاء ” .