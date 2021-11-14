شاهد .. صورة نادرة للفنان ” محمد عبده ” من طفولته

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لفنان العرب الفنان السعودي ” محمد عبده ” من مرحلة الطفولة . وجاءت الصورة بالأبيض والأسود والتي ظهر فيها محمد عبده وهو بسن لا يكاد يبلغ العشر سنوات . ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين قارنوا في تعليقاتهم بين فنان العرب في شكله القديم وبين شكله في الوقت الحالي ووجه الشبه بينهما .

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