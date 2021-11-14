شكرا لقرائتكم خبر عن بدون بنطلون .. الفنانة السعودية وعد تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها بلا ملابس من تحت !! (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت الفنانة السعودية وعد​، بموجة جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تداول صور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل من أحدث جلسة تصوير.

وفي الصور التي شهدت تداول واسع على مواقع السوشيال ميديا، تخيّل للكثيرين في الوهلة الأولى أن وعد ظهرت من دون بنطال، كونها كانت ترتدي بنطالاً من لون بشرتها، لتتلقى الكثير من التعليقات على الموضوع كان من بينها “ليه لابسه بنطول قريب من لونك”.

أما معلق آخر فقد وصف بنطلون وعد بالتعبان: “الله يهديك ع البنطلون التعبان احسبك مفصخه بلا ملابس من تحت”

وتسائل آخر في تعليقه على الصورة: “البنطلون وين يا جماعة”.، وثالث علق قائلاً :“هو عيوني فيها شي ولا هي مو لابسي بنطلون”.