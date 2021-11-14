مادلين مطر تُعلن عودتها بعد غياب: “أنا رجعتلكم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب سنوات، تعود الفنانة اللبنانية مادلين مطر إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة تحمل اسم “خط أحمر”، من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمرو صباغ، ستطرحها خلال الساعات المقبلة.

ونشرت مادلين مطر مقطع ترويجي للأغنية على حسابها بموقع “إنستغرام” وعلّقت عليه قائلةً: “‏‎ما بقى في أسرار بعد غياب أنا رجعتلكم و أقوى من قبل.. خط احمر هو اسم اغنيتي الجديدة وبتمنى انه تنال اعجابكم”.

وتابعت: “فيكن تسمعوها ابتداءً من بكرا على جميع الاذاعات اللبنانية وعلى جميع المنصّات الالكترونية العالمية بالاضافة لقناتي على يوتيوب وأنغامي الساعة ٦ مساءً وكليب مميز قريبًا”.

وظهرت مادلين مطر في الفيديو الترويجي للأغنية والصور الجديدة بفستان طويل من اللون الأحمر، حيث جاء اللوك الذي اعتمدته مناسبًا مع اسم الأغنية.