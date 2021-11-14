حلمي بكر يهاجم محمد رمضان بقوّة: “أصابه شهب شيطاني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الموسيقار حلمي بكر، ضيفاً على برنامج “كنوز الوطن”، الذي يقدمه الإعلامي “أيمن عدلي، على الفضائية المصرية، حيث كشف عن رأيه في عدة فنانين من نجوم الطرب في الوقت الحالي، فقال: “مدحت صالح مازال يبدع ويمتع الجمهور، وعمرو دياب فنان ناجح وتخطى عوامل الزمن من تعرية إلى غطاء”.

وأضاف: “محمد رمضان أراد أن يجمع بين مختلف الفنون ليصبح نجماً متكاملاً ولكن وقع عليه شهب من اللي بتقع على الشياطين”، وأكد أن تامر حسني مطرب لم يأخذ حظه بعد.

وكشف الموسيقار حلمي بكر، عن أصعب قرار في حياته، قائلا: “أصعب قرار بالنسبة لي أني اتكلمت وقولت الكلام اللي قولته في الحلقة دي”، متابعاً: “أنا مقتنع بالكلام اللي قولته واللي عايز يحاسبني ييجي يحاسبني”.

وفيما يخص أصحاب الفضل عليه، قال حلمي بكر، خلال اللقاء: “ناس كتير ليهم الفضل عليا ولكن أولهم الجمهور وحبه ليا”، متابعا: “أنا لا أثير الجدل وأحترم الإبداع”.