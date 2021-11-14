انطلاقة جديدة لقناة ONE

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في 11/11/2021 خطت ONE خطوةً جديدة نحو النجومية حيث كبار الفنانين اللبنانيين والعرب لمواكبهم في مسيراتهم الإبداعية.

ترفع الـ MTV التحدي تلو الآخر، وعندما أطفأت شمعتَها الثلاثين، قررت أن تطلق، رسميّاً هذه المرة، محطّةً موسيقيّة ستشكل فسحة ترفيه للمشاهدين بعيدًا من ضغوط الحياة.

رافقت ONE المشاهدين منذ سنوات قليلة وها هي تطل اليوم بحلّة جديدة ولوغو مختلف، لتكون منصّة سبّاقة بعرض أجدد وأحلى الفيديو كليبات للفنّانين اللبنانيين والعرب، بأحدث تقنيّات البثّ التلفزيوني وعلى مدار الساعة.

الى جانب الأغنيات المصوّرة، ستقدّم One تدريجيّاً باقة من البرامج الفنيّة والترفيهية وبرامج مسابقات تمنحكم فرصة الفوز بجوائز ثمينة.ولن تغيب كاميرا One عن أي حدث فني، وسيبوح لها النجوم بأسرارهم وجديدهم.

One إسم سيرافق يوميّاتكم، يخفّف عنكم، وينقلكم الى عالم براق بأحلى صورة وأنقى صوت على الترددات التالية : Arabsat Badr – 4 الباقة اللبنانية وكامل منصات الكايبل.