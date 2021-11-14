ليلى علوي تدعم مبادرة العقول الموازية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة المصرية ليلى علوي عن دعمها لمواهب مبادرة “العقول الموازية”، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار عن طريق إلقاء الضوء على المواهب الفطرية لذوي القدرات الخاصة.

ونشرت ليلى علوي، عدة صور لها من داخل المعرض الخاص بالمواهب الفطرية على حسابها بموقع إنستغرام، وعلقت قائلة: “حبيت مبادرة العقول الموازية جدًا، هدفها هو تعزيز جانب الابتكار عن طريق إلقاء الضوء على المواهـب الفطرية لذوي القدرات الخاصة، حيث قاموا بتصميم كـراسي من وحي خيالهم بأقل قدر من الإرشادات من جانب المعلمين والمدربين”.

يذكر أن إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كشفت عن تكريم النجمة ليلى علوي، في حفل افتتاح دورته الأولى التي ستقام في الفترة من 6 – 15 ديسمبر المقبل على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة البلد المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو، وذلك بمشاركة العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم.