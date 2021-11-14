بعد خطوبتهما.. شهد برمدا تتلقى رسالة مفاجئة من لاعب منتخب سوريا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقت الفنانة السورية شهد برمدا رسالة مفاجئة من خطيبها لاعب منتخب سوريا أحمد الصالح، إذ نشر الصالح صورًا تجمعه بخطيبته على صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” وعبر بتعليقه عليها عن حبه الكبير لها وانتظاره لسنوات ليرتبط بها.

وأكد الصالح أنه بانتظار الفرحة الكبيرة والزواج وقال في تعليقه على صوره مع شهد: “أخدتا” كلمة ناطر قلك ياها من ٤ سنين و انا عم راقبك بكل مكان، بلحظة يلي شفت عيونك فيها قدامي وعدتك و وعدتن رح ضل حبك و حبن طول العمر”.

وتابع: “أول خطوة هي اعلان خطبتنا و نفكر من هي اللحظة للفرحة الكبيرة و نكمل العمر سوا كلو حب و عشق الك و لعيونك و كل شي فيكي، بحبك لتخلص الدني”.

ونالت الصور إعجاب المتابعين الذين تمنوا للخطيبين الفرح والسعادة والخير وأن يكتمل حبهما بالزواج.

وكانت شهد قد أعلنت قبل أيام خطوبتها من أحمد الصالح حيث فاجأت جمهورها بإعلان الخطوبة. واشتهرت شهد بعد فوزها بالمركز الثاني ببرامج اكتشاف المواهب “سوبر ستار” بموسمه الثالث.