سفيرة للفن المصري.. منتدى الثقافة العربية يُكرّم نادية الجندي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يكرم المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية، النجمة نادية الجندي كسفيرة للفن المصري والعربي بالقاهرة يوم 26 نوفمبر الحالي، ويستمر حتى 31 نوفمبر بأحد الفنادق الكبرى تحت عنوان “السلام طريقنا والمحبة وحدها تجمعنا” في سبيل وقف النزاعات والصراعات بين شعوب الأرض.

وقالت رئيسة المنتدى السيدة آسيا قاسم إن اختيار نجمة الجماهير الفنانة الكبيرة نادية الجندي جاء لتاريخها السينمائي والفني وأعمالها التي ما زالت تحقق أعلي المشاهدات عند عرضها بالقنوات الفضائية العربية، وسيحمل تكريم نجمة الجماهير عنوان “تكريم سفيرة المحبة والسلام للملتقى الإنساني”.

وأضافت في بيان صحفي: نادية الجندي قدمت عبر رحلتها الفنية قضايا مهمة وكانت نجمة الشباك الوحيدة في دور العرض السينمائي ونافست النجوم الرجال، وتتمتع بحب الجمهور وهو نفحة ربانية، إلى جانب الحضور والجاذبية الشخصية، واحتفظت بلقب نجمة الجماهير علي مدى خمسة وعشرين عامًا، وهذا اللقب وإن دل فهو يدل على اختيار واعي من الجماهير وعلى فنانة ذكية وقوية استطاعت أن تخلق حالة من التواصل مع الجمهور وكأن هناك ميثاق يلتزم به الطرفان وكان عليها أن تلتزم بحسن الاختيار لموضوعات تعكس اهتمامات الشارع العربي، وعلي الجانب الآخر يلتزم الجمهور بمعايشة أحداث أفلامها فيتأثر بالشخصيات التي تقدمها.

وواصلت سرد حيثيات تكريم نادية الجندي قائلة: الفنانة نادية الجندي قدمت عبر مشوارها السينمائي أفلامًا طرحت خلالها وبجرأة شديدة السلبيات المختلفة في المجتمع ويظهر ذلك بوضوح في أفلامها “وكالة البلح” و”عالم وعالمة” و”المدبح” و”خمسة باب” و”شهد الملكة” و”وداد الغازية”، كما قدمت أفلامًا استعراضية وأفلامًا اجتماعية وأفلامًا سياسية، فقدمت “شبكة الموت” و”الإرهاب” و”ملف سامية شعراوي” و”حكمت فهمي” و”امرأة هزت عرش مصر” و”عصر القوة” و”اغتيال” و”الشطار” و”رغبة متوحشة” و”الإمبراطورة”.

وتابعت: ولم تكن نادية الجندي بعيدة عن الأحداث المهمة والقضية الفلسطينية لانها تري أن الفن رسالة وأن الفنان يجب أن يتناول قضايا الساعة فقدمت أفلامًا في هذا الإطار منها: “مهمة في تل أبيب” و” 48 ساعة في إسرائيل” و”أمن دولة”، وفي مرحلة النضج الفني قامت بتقديم أدوار متنوعة ومركبة سيكولوجية فلم تخشي الظهور كمشوهة في فيلم “الضائعة” أو كمريضة نفسية في فيلم “الرغبة” وحصلت علي تقدير نقدي وعدد كبير من الجوائز، كما كرمت عبر تاريخها السينمائي الطويل في الكثير من المهرجانات وكرمتها منظمة الصحة العالمية عن دورها في أفلام “الباطنية” و”الضائعة” و”شبكة الموت”، ودائمًا تبحث عن كل ما هو جديد وعن موضوع الساعة والموضوعات التي تمس مشاعر ووجدان الإنسان البسيط، ودائمًا في سعي دائم الي تقديم كل ما هو جديد.